ساد الصمت بين النصر ولاعبه عمر هوساوي الذي سيدخل الفترة الحرة أول أيام العام الميلادي الجديد، ولم يتواصل الطرفان بحثاً عن تمديد المدافع الدولي مع ناديه والذي ينتهي في يوليو المقبل.
وسرت أنباء إعلامية خلال الأسبوع الماضي حول تواصل إدارة النصر ولاعبها الدولي بشأن تمديد تعاقده مع النادي الأصفر قبل دخوله الفترة الحرة مطلع يناير القادم.
لكن نواف المهدي وكيل أعمال اللاعب الدولي نفى ذلك، وقال لـ”العربية.نت”: “لم يتواصل معنا أحد حول تمديد تعاقد عمر هوساوي مع النصر، وأنا شخصياً لا أريد التعليق على هذا الموضوع خلال الوقت الحالي، رغبة مني بتركيز اللاعب فيما تبقى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين مع فريقه”.
وعما إذا كان ذلك إشارة على رحيل لاعبه إلى نادٍ آخر، أجاب: لا مطلقاً، بالعكس نحن ننتظر مخاطبة إدارة النصر، وكل ما قلته أننا لم نتلق أي شيء بخصوص تمديد التعاقد حتى الآن.
وأبرم عمر هوساوي (31 عاماً) عقده الحالي مع النصر في يناير 2014 ولمدة 4 أعوام، وهو العقد الثاني الذي يوقعه مع الأصفر منذ انتقاله إليه قادماً من الشعلة مطلع عام 2011.
وكان هوساوي ضمن العناصر التي ساهمت بتأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018 في سبتمبر الماضي، كما يعتبر لاعباً أساسياً في صفوف فريقه الذي خاض معه 9 مباريات دورية خلال الموسم الجاري، ولم يغب سوى عن مباراة واحدة بسبب وفاة والده.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج