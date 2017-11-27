قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل دعما ماليا لخزينة نادي الأهلي بقيمة 20 مليون ريال لتغطية عددا من الالتزامات المالية، وتأتي هذه المبادرة حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الأهلي في إطاء دعم سموه المستمر للنادي بمختلف ألعابه.
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تركي بن محمد العبدالله الفيصل يدعم خزينة الأهلي بعشرين مليون ريال
تركي بن محمد العبدالله الفيصل يدعم خزينة الأهلي بعشرين مليون ريال
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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