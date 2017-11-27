امتدادا لمبادراته في التوعية والتثقيف الصحي، أقام مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم فعاليات الأسبوع الصحي الخليجي الموحد لرعاية صحة الفم والأسنان تحت شعار ( الأسنان صحة وجمال ). وتضمنت الفعالية I معرضاً مصاحباً نظمه قسم الاسنان في المستشفى، وجرى تقديم الاستشارات والنصائح الطبية للزوار بالاضافة لتوزيع مطويات ونشرات طبية، توضح مشاكل الفم وسبل الوقايه منها.
و أكد سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى أن دورهم كأطباء أسنان يتخطى الجانب العلاجي، وقال : لاشك ان مشاكل الاسنان تمثل هاجس لشريحة واسعه من المجتمع وهدفنا اليوم التعريف بالمشكلات التي تشكل خطراً على صحة الفم والأسنان و سبل الوقاية منها، كما حرصنا من خلال المعرض إلى كسر حاجز الخوف من طبيب الاسنان خصوصا لدى الاطفال من خلال التعاطي المباشر معهم وتقديم هدايا تشجعهم على العناية بأسنانهم .
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