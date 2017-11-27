نشر مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك سعود، صورة نادرة للأميرة الراحلة مضاوي بنت عبدالعزيز، وهي في طفولتها برفقة والدها الملك عبدالعزيز.
ويظهر في الصورة التي نشرها المركز اليوم (الاثنين) الملك عبدالعزيز وهو داخل سيارته والأميرة مضاوي في حضنه، وعلى جانب السيارة ابناه الأميران محمد ومنصور.
وكان الديوان الملكي قد أعلن في بيانٍ اليوم، عن وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أن الفقيدة سيُصلى عليها غداً الثلاثاء، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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