أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها في تنبيه متقدم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الحادية عشرة مساء اليوم على عدة مدن.
وأوضحت الهيئة أن الأمطار يُتوقع سقوطها على منطقة الرياض، وتشمل الحسي وحريملاء وشقراء ودقلة والحفنة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر من السابعة و20 دقيقة حتى الساعة 11 مساءً.
وأضافت أن الحالة تتضمن كذلك أمطارا رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.وفق “أخبار 24”.
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