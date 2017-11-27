أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان أن عضو المجلس يعمل بجد طوال مدة وجوده بالمجلس، ولا يذهب ليشرب الشاي والقهوة، موضحا أن دور المجلس رقابي وتشريعي، ومبيّنا الحل مع الأعضاء عديمي الفاعلية والمشاركة.
وأضاف الفوزان، وهو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، عند الحديث عن المرأة المعيلة في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الأعضاء مؤتمنون من ولي الأمر على هموم الشعب، وعليهم أن يقوموا بهذه المهمة، وأن حنق الجمهور عليهم يدفعهم للعمل، مؤكدا: “من حق الجمهور وخله يسبنا ويشتمنا، لأنه لو لم يفعل ذلك ما راح نتحرك”.
وأوضح أن الإعلام وما يتم تداوله من وقائع هو عين لأعضاء المجلس وأن الأعضاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء، يعملون لصالح المواطن، ويساءلون الوزراء، وإذا كان عضو الشورى “ميتا” كما يقول البعض، فهناك الملك وولي العهد يقولان له “مع السلامة”.
وأشار إلى أن دور المجلس مع الجهات المعنية رقابي وتشريعي، يشمل أيضا مساءلة تلك الجهات، بما فيهم الوزراء الذين يُستدعون إلى المجلس، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى دعم أكبر في الجزء الرقابي.وفق “أخبار 24”.
د. عبدالله الفوزان
جئنا للشورى كمؤتمنين على هموم الشعب، ولا نذهب للمجلس كي نشرب شاي وقهوة..
إذا كان عضو الشورى “ميت” كما يقول البعض فهناك #الملك_سلمان و #محمد_بن_سلمان يقولون له “مع السلامة”..@amfozan@khaledaloqaily pic.twitter.com/coCUjTODYQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج