وثق مقطع فيديو من الحملة التي قامت بها القوات الأمنية المشتركة في العاصمة الرياض الجمعة الماضي ضمن حملة “وطن بلا مخالف” لحظات القبض على أخطر صناع ومروجي الخمور في الرياض.
ورصد المقطع الذي بثه “السناب الأمني” اليوم (الاثنين)، رفض مروجي الخمور الذين تم ضبطهم تعاطي المشروب الذي يصنعونه، بعد القبض عليهم، حيث خُزن بطريقة سيئة وقذرة وسط جوالين في حفرة.
يشار إلى أن شرطة الرياض أعلنت مؤخراً عن نتائج الحملة الأمنية، التي أسفرت عن القبض على 6 أشخاص وضبط مصنع خمور بحي المرقب بكامل تجهيزاته وضبط المتهمين بإدارته، و16 قارورة مسكر محلي الصنع بحوزة أحد مخالفي نظامي الإقامة والعمل يقوم بترويجها.وفق “أخبار 24”.
تغطية السناب الأمني لضبط المخالفين
أخطر مروج للخمور رفض يشرب الخمر اللي مصنعه😳ياليت الكل يسمع رد الأثيوبي لما طلبت يشرب الخمر👍🏻#رتويت_ونشر #وطن_بلا_مخالف #وزارة_الداخلية #السناب_الامنيpic.twitter.com/wzjDWCw9yJ
— سامي الشيباني (@samy5400) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧
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