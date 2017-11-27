دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الاثنين الموافق 9 / 3 / 1439 هـ برنامج ( طلابنا قادة ) في ثانوية الجامعة الأهلية ..
حيث كان في استقباله الأستاذ عبدالله الشدي المدير التنفيذي لشركة الجامعة للتعليم والتدريب وقائد ثانوية الجامعة الأستاذ عوض الخثعمي..
واستقبل بصيحة كشفية ، ثم قام بجولة على مكاتب الإداريين ، تلاها جولة على الفصول الدراسية والمقرات التعليمية ومتابعة أداء قادة المستقبل في برنامج طلابنا قادة وقام عدد من الطلاب بالتعريف بالبرنامج والقيام بدور قائد المدرسة والمعلمين وذلك لزرع الثقة في نفوسهم وصقل مواهبهم ليكونوا قادة في المستقبل ..
بعد ذلك كرم العبدالجبار الحائزين على جائزة ثانوية الجامعة للتميز التعليمي والإداري وهم :
المعلم المتميز أ.صلاح سعيد
الإداري المتميز أ.حازم الشاذلي
الطالب المتميز ( مقررات ) الطالب محمد القحطاني
الطالب المتميز ( فصلي ) بدر الدوسري
ثم جاء دور تكريم الفريق الكشفي بعد تمثيله لتعليم الخرج وحصوله على المركز الخامس على مستوى المملكة في مسابقة رسل السلام الكشفية والمقامة في منطقة الباحة ، كما كرم القائد الكشفي المرافق الأستاذ سعد العمري وقائد الفرقة الكشفية المشارك في تنفيذ وتجهيز المشاريع المنافسة الأستاذ عبدالعزيز السعيدي ، وقلد طلاب رسل السلام وسام التميز ، مقدما شكره وتقديره لهم على تمثيلهم تعليم الخرج خير تمثيل، فالقيمة الأبرز هو الاسثمار في الطالب والطالبة وهذا التوجه التي تسعى له وزارة التعليم وجميع الإدارات التعليمية أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية والتربوية ..
حضر التدشين والتكريم مدير الإشراف التربوي الأستاذ صالح بن محمد الحديثي ومدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ومدير التعليم الأهلي الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الداعج ومشرفي القيادة المدرسية الأستاذ عبدالله الزايدي والأستاذ علي آل رشيد ومشرف التعليم الأهلي الأستاذ حسن الهزاني ومشرف أمانة التعليم الأستاذ عمر الخويطر ومشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ عبدالعزيز الغملاس ومشرف البرامج العامة والتدريب الأستاذ محمد المطرفي ومشرفي النشاط الكشفي الأستاذ خالد اليحيا والأستاذ عبدالله الرمثي ومشرف الجودة الشاملة الأستاذ بندر الحقباني .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج