أصدر وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عواد العواد، اليوم الإثنين، قراراً بتعيين الإعلامي داود الشريان رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
تخرج الشريان في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، بدأ حياته الصحفية عام ١٩٧٦م، وعمل في عدد من المطبوعات السعودية محرراً وكاتباً ومديراً للتحرير، وكتب مقالات دورية في عدد من الصحف المحلية.
كما عمل في “تلفزيون دبي” لمدة ثلاث سنوات، وقدم برنامج “واجه الصحافة” في قناة “العربية”، كما قدم في إذاعة “إم بي سي” برنامجاً يومياً بعنوان “الثانية مع داود”.
يضاف إلى ذلك قيامه بأعمال إدارية وتحريرية إشرافية على العمل الإعلامي، حيث عمل رئيساً لتحرير موقع “العربية.نت”، ومديراً عاماً لمجموعة “إم بي سي” في المملكة، وعضو مجلس إدارة “العربية” ومجلس إدارة مجموعة “إم بي سي”.
ويقدم الشريان منذ عام ٢٠١٢ البرنامج الشهير “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، حتى قدم استقالته من المجموعة في 12 نوفمبر الجاري، حيث أشارت مصادر في حينه إلى أن الشريان سيتولى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفق”أخبار24”.
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