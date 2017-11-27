أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن إطلاق اسم “الرياض” على أضخم مشروع إسكاني في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه بموقع “تويتر”: “بمزيد من المحبة والاعتزاز .. نطلق مسمى (مدينة الرياض) على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.. السعودية و الإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك”.
واعتمد الشيخ محمد بن زايد اليوم تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين، وحزمة من المنتجات السكنية في إمارة أبوظبي. وفق”أخبار24″.
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