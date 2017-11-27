فرضت هيئة السوق المالية، اليوم (الاثنين)، غرامتين ماليتين على شركتي “العالمية”و “أليانز السعودي الفرنسي” للتأمين التعاوني لمخالفتهما نظام الشركات.
وأعلنت الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، على الشركة العالمية للتأمين التعاوني، لعدم حصولها على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدَّد كل سنة لاتفاقية تقديم تغطية تأمينية لبرنامج الرهن العقاري مع بنك الرياض، والتي لعضوين بمجلس إدارتها مصلحة فيها.
فيما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، لمخالفتها للمادة الأولى بعد المائة والمادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم التزامها بتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة.
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