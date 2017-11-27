كشف سفير المملكة بدولة البحرين تفاصيل وحقيقة مقطع الفيديو المتداول لشجار وقع داخل مطعم بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي كان أحد أطرافه مواطنا سعوديا، وأعلنت الشرطة البحرينية القبض عليه.
وقال السفير الدكتور عبدالله آل الشيخ، وفقا لـ”سبق” إن خلافا وقع بين مواطن سعودي وشخص آخر من جنسية عربية برفقة زوجته، وذلك في أحد المطاعم بشارع المعارض بالمنامة، لافتا إلى أن الشخص العربي كان بيده سكين جرح بها نفسه وتم إسعافه فورا.
ونفى آل الشيخ وقوع وفيات، وأكد أنها مجرد مشاجرة، وتم تحويل القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن السفارة تتدخل في الأمر وأنها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين.
وكانت الشرطة البحرينية أعلنت أمس أنها ألقت القبض على مواطن خليجي قام بطعن آخر بآلة حادة، خلال مشاجرة بينهما في أحد المطاعم، حيث أظهر مقطع فيديو صُوِّرَ داخل المطعم، استخدام أحد الأشخاص آلة حادة وسط صراخ عدد من النساء المتواجدات، وتناثر بقع الدماء على الأرض.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج