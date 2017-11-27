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أعلن الديوان الملكي في بيانٍ اليوم (الاثنين)، عن وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح الديوان أن الفقيدة سيُصلى عليها غداً الثلاثاء، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج