كشف سفير المملكة بالقاهرة أحمد القطان عن عقد لقاءين مفتوحين يومي الأحد والأربعاء بشكل دوري، وذلك لحل مشاكل المواطنين المقيمين في مصر.
وأوضح القطان، على هامش ملتقى الطلبة السعوديين بمصر يوم الجمعة الماضية، أن اللقاء الدوري سيعكس أهمية التواصل بين السفارة والمواطنين، لافتاً إلى حل كثير من المشكلات التي واجهت الدارسين خلال الأعوام الماضية.
وأطلق قطان خلال اللقاء، الدليل الإرشادي للدارس السعودي في مصر وخمس دول إفريقية تشرف عليها الملحقية الثقافية في القاهرة.
ورشحت الملحقية 15 جامعة للدراسة فيها هي “الأزهر، القاهرة، الجامعة الأمريكية، أكاديمية الفنون، وجامعات أسيوط، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، المنوفية، المنيا، جنوب الوادي، حلوان، طنطا، عين شمس وقناة السويس”، فيما أوصت بدراسة الماجستير في جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس فقط. وفق”أخبار24”.
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