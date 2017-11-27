توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على الحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق”أخبار24″.
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