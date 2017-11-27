وصلت بعثة فريق الهلال إلى العاصمة الرياض فجر اليوم (الإثنين) عائدة من اليابان، عقب خوض الفريق المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا أمام فريق “أوراوا” الياباني.
وأظهرت صور متداولة، بعض لاعبي الفريق وعليهم علامات التأثر والحزن؛ بسبب خسارتهم نهائي دوري أبطال آسيا أمام الفريق الياباني بهدف دون مقابل.
بدوره، منح الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لاعبي الفريق راحة من مران اليوم، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء غد الثلاثاء.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج