نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام في إنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر، بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة.
وأوضح المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع أن الشاب أجريت له أشعة مقطعية حال وصوله إلى المستشفى، فأظهرت وجود تمزق في الطحال من الدرجة الرابعة، مع وجود كمية كبيرة من النزيف في جوف البطن.
وأشار آل شايع إلى أن الأشعة بيّنت وجود تهتك في الجزء الأيسر من الطحال، واحتمال إصابة في المعدة والإثنى عشر، وعقب إجراء الإسعافات الأولية وإعطاء المحاليل الوريدية وتأمين وحدتي دم، نقل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء فتح بطن استقصائي.
وذكر أن الأطباء وجدوا أثناء العملية نحو لتر من الدم مصدره الطحال الذي كان متهتكاً وكان النزيف مستمراً، فقرروا استئصاله، كما وجدوا تمزقاً في الجزء الأيسر من البنكرياس، وتم استئصاله كذلك.
ولفت متحدث صحة عسير إلى أنه لدى استكشاف القطعة الثانية من الإثني عشر وُجد تمزق بنسبة 40% من محيطه مع الحفاظ على الغشاء المخاطي، فتمت خياطته، مؤكداً أن الشاب غادر المستشفى في اليوم السادس بعد الجراحة وهو بصحة جيدة.
وبيّن أن أهمية الحالة تكمن في اكتشاف الأطباء وإصلاحهم لثلاثة أعضاء حيوية خلال العمل الجراحي نفسه، وهي جراحة نوعية لا تجرى بشكل روتيني في المستشفيات العامة. وفق”أخبار24″.
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