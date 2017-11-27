تعرض قائد مدرسة بمدينة الرياض لاعتداء بالضرب من قِبل أشخاص ملثمين أول من أمس (السبت)؛ ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات متفرقة في رأسه وجسده، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.
وبيّن قائد مدرسة طلحة بن مصرف بحي النهضة يوسف العتيبي، وفقاً لـ”سبق”، أنه فوجئ عند خروجه بعد انتهاء الدوام المدرسي بالهجوم عليه من قبل 9 أشخاص ملثمين يستقلون مركبتين، والاعتداء عليه بالضرب بعصي حديدية وخشبية.
وأوضح العتيبي أن الاعتداء عليه تسبب في شج رأسه وإصابته بكدمات متفرقة من جسده، لافتاً إلى أن الجناة لاذوا بالفرار، وجرى نقله إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية؛ لتلقي العلاج.
بدورها، فتحت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما حرص مسؤولو التعليم بمنطقة الرياض على زيارة قائد المدرسة بالمستشفى للاطمئنان عليه.
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