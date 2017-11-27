نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، على حسابه في “تويتر” مقطعا يُعرّف بمركز “مراس”، وهو مركز حكومي موحد، ومنصة إلكترونية، لخدمة الأعمال التجارية، من مختلف الجهات الحكومية، تحت سقف واحد.
وأوضح أن العمل بالمركز مستمر لإنجاز معاملات المستثمرين وروّاد الأعمال، طيلة أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، حتى الساعة 11 ليلاً، مرفقًا مقطع فيديو بيّن تواجد “الموظف الشامل” الذي يؤدي كل الأعمال دون الإحالة لموظف آخر، مع توفر خدمات فتح حساب بنكي، التوثيق والوكالات، كما يمكن الاستفادة من الخدمات إلكترونيًا.
وتتوفر بالمركز صالة اجتماعات مهيّأة لأصحاب الأعمال، حيث يقدم خدماته للجنسين، في جميع الأيام من 9 صباحا إلى 11 مساء، عدا الجمعة من 4 إلى 11 مساءً، ويقع على طريق الإمام محمد بن سعود بن فيصل، بحي الصحافة بالرياض، وسيفتح فروعًا قريبا في كل من جدة والدمام وباقي مدن المملكة. وفق”أخبار24″.
الجهات الحكومية تحت سقف واحد 🏢والعمل مستمر لإنجاز معاملاتكم الحكومية طيلة أيام الأسبوع بمافيها الجمعة والسبت حتى الساعة 11 ليلاً 🕚#مراس pic.twitter.com/R1dmdogSzX
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧
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