خاض فريق أكاديمية آرتس فوتبول لقاءين خلال المعسكر الذي أقامته الأكاديمية في المنطقة الشرقية (مدينة الدمام) , حيث كان اللقاء الأول أمام نادي القادسية انتهت بفوز الأكاديمية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء , بينما تغلب فريق أكاديمية آرتس فوتبول في اللقاء الثاني الذي جمعه بفريق نادي الاتفاق بهدفين للا شيء .
من جهته أكد المدير الفني بأكاديمية آرتس فوتبول الكابتن سالم الضبعان أن من شأن إقامة مثل هذه المعسكرات التدريبية زرع الثقة باللاعبين والقدرة على المنافسة والاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات , مشيراً في الوقت ذاته الى النتائج الايجابية التي تحققت من قيام هذا المعسكر التدريبي .
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