استغل الكاتب السعودي حسين شبكشي شغفه بالتطور التقني والإنتاجي، الذي يتابع جديده بشغف وصفه بالهائل واللامنقطع، ليرسم صورة للمستقبل القريب لعالم سيكون مختلفا تماما في مختلف أرجاء الكرة الأرضية، مشيرا إلى عدم إدراكنا لحجم هذا التغيير الذي يلوح أمامنا.
وقال شبكشي في مقاله بـ”الشرق الأوسط” إن الناس سيتوقفون قريبا عن شراء السيارات بسبب تطور حلول النقل العام، خلال 15 سنة، وفق ما أكدته دراسات عدة، وإن بحثهم عن الوظائف المناسبة التي تؤدي لكثرة تنقلهم سيدفعهم لعدم التملك وسيزيد الاستئجار.
أما القطاعات التي ستفلس، فقال إن شركات الحديد ستعاني من الإفلاس بسبب اعتماد السيارات على الحديد المعاد تدويره، كما ستفلس شركات تصنيع قطع غيار السيارات التقليدية بسبب الاعتماد على السيارات الكهربائية.
وأردف: “السيارات الكهربائية ستكون متطورة جدا وبلا عيوب، ستمكّن صانعيها من تقديم ضمان عليها مدى الحياة وبلا سقف، بمعنى آخر، متى اشتريت سيارة كهربائية فبإمكانك أن تستخدمها للأبد”.
واستطرد: “الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي سيغيران خريطة التوظيف وسوق العمل تماما، كما حدث في قطاع البنوك عندما نمت الأعمال بشكل أكبر من معدلات التوظيف في القطاع نفسه، مع إغفال أنه سيتم القضاء على كثير من المهارات البشرية لصالح الإنسان الآلي الذي سيقوم بها بشكل أفضل”.
ونقل أن بعض التوقعات تقول إن التقاعد سيكون في عمر الثلاثين، وإن الأسعار ستقل بسبب اعتماد الشركات على الأنظمة والمعايير عوضا عن الأفراد، مشددا على أن الطاقة المتجددة ستقضي تماما على صناعة الفحم وستشرد آلاف العمال المعتمدين عليها، لأن الطاقة المتجددة ستكون هي المعيار البيئي المقبول الوحيد.
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