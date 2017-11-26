اعتذر عبدالله الواكد لاعب فريق الشباب السابق، عن عدم تولي منصب مدير الكرة في الفريق الأول لظروفه الخاصة، حيث يشغل المنصب حاليا خالد المعجل الذي تولى المهمة في فترة إدارة طلال آل الشيخ.
هذا وأدى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم حصته التدريبية الاعتيادية على ستاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة المدير الفني للفريق كارينيو، وذلك استعداداً للقاء فريق التعاون يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة (12) من الدوري السعودي للمحترفين.
في بداية المران أخضع مدرب اللياقة جوانزاليس اللاعبين لتدريبات لياقية مكثفة لزيادة المخزون اللياقي، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقوا تدريبات فنية منوعة، ثم ألحقها المدرب بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.وفق”أخبار24″.
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