وصل وسم تم تداوله بين الجماهير الهلالية للسوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم باسم #معك_ياخربين إلى الترند بين الهاشتاق الأكثر تداولاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحفزت الجماهير الزرقاء اللاعب السوري قبل حفل جوائز أفضل لاعب آسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك الأربعاء المقبل والذي غادر له اللاعب للمنافسة في الحصول على الجائزة التي يتنافس فيها مع الثنائي الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب فريق العين الإماراتي والصيني ووليي لاعب شنغهاي الصيني.
وكان خربين توج يوم أمس بعد خسارة النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني، بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2017، بعد تسجيله 10 أهداف خلال مشواره بالبطولة القارية.وفق”أخبار24″.
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