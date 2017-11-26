عملت “الرياض ” بأن الإدارة نادي الاتحاد أبلغت لاعب الوسط في الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد بسرعة التواجد بالنادي وتقديم عذراً مقنعاً بعد تغيبه عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي من دون ابلاغ الجهازي الإداري والفني وهو ما ازعج المدرب التشيلي لويس سييرا الذي طالب الادارة بإتخاذ الإجراءات السريعة بإصدار عقوبة انضباطية حتى لا يتكرر المشهد مع عدد من اللاعبين.
وشهدت الساعات الماضية ردود فعل قوية من جماهير الاتحاد بعد أن كشفت الادارة عن تغيب المولد ليومين متتاليين من دون سابق إنذار، ووصفت تصرفه بغير الاحترافي وعدم احترام نجوميته خلال الفترة الماضية وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إدارة الاتحاد برئاسة حمد الصنيع بتطبيق أقصى العقوبات لاسميا وأن مشهد الغياب من دون عذر مسبق أصبح عادة لديه، مستشهدة بغيابة في العامين الماضيين من دون إبلاغ الادارة أو حتى الجهاز الفني، ومبدئية استيائها من تصرفه بعدما كان يحتل المكانة الأفضل لديها من بين لاعبي الفريق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج