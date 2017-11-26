عاد محمود كهربا لاعب اتحاد جدة إلى تدريبات الفريق يوم الأحد، بعد أن غاب لسفره وتلقي العلاج في ألمانيا من الإصابة التي تعرض لها سابقا في منطقة الظهر، كما واصل عسيري والنخلي برامجهما التأهيلية، فيما غاب المولد عن التدريبات دون إذن مسبق.
وغادر كهربا إلى ألمانيا الأسبوع الماضي، عقب لقاء الاتحاد والشباب، لخوض برنامج علاجي والتأهيلي من إصابته في منطقة الظهر.
وجاء في بيان الاتحاد: انتظم المصري محمود كهربا في تحضيرات الفريق الكروي الأول مساء اليوم والتي تأتي تحضيرا لمواجهة الاتفاق يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
واستمر عسيري والنخلي في برنامجهما التأهيلي: واصل الثنائي أحمد عسيري وبدر النخلي برامجهم التأهيلية تحضيرا لمشاركاتهم، فيما غاب فهد المولد عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي دون إذن مسبق وينتظر الجهاز الإداري عودته للوقوف على أسباب غيابه لاتخاذ الإجراء المناسب.وفق”أخبار24″.
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