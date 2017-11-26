أعطى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، الضوءَ الأخضر لخالد الغامدي لاعب الفريق للعودة إلى الملاعب من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته في الفترة السابقة.
وأكَّد الجهاز الطبي للنادي إمكانية الاستعانة بخدمات خالد الغامدي، في مواجهة الفتح الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
واستند الجهاز الطبي في قراره على نتائج الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب عصر أمس في أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، والتي أثبتت شفاءه من كدمة الجهة اليمنى للقفص الصدري، التي حالت دون مشاركته في لقاء الاتحاد الخميس الماضي، إلى جانب إيقافه بثلاث بطاقات صفراء.وفق”أخبار24″.
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