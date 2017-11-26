أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، توضيحاً، حول ما تم تداوله بشأن إسقاط أكثر من 400 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة إن ما تم تداوله إعلاميًا، حول إسقاط 439 ألف مستفيدٍ من الضمان الاجتماعي غير صحيح.
وكانت صحيفة محلية ذكرت اليوم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسقطت أكثر من 439 ألف حالة ضمان اجتماعي خلال العام (1437 / 1438هـ) لعدة أسباب يصل عددها إلى 39 سبباً.وفق”أخبار24″.
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