أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن رصد نحو 50 مليون ريال لتطوير طب الطوارئ في المستشفيات وتوحيد سياسة الإجراءات المعمول بها في هذه الأقسام المهمة، ومعالجة ندرة الكوادر ببرامج التدريب المتطورة، وتقديم الاستشارات الطبية للمناطق الطرفية.
وأوضح مدير برنامج طب الطوارئ بوزارة الصحة، عبدالرحمن القحطاني، على هامش افتتاح المؤتمر السعودي لطب الطوارئ في نسخته الثانية، أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في تطوير عمل أقسام الطوارئ وزيادة الاعتراف ببرامج الزمالة في أكثر من مستشفى حول المملكة.
وأضاف أن البرنامج دعم كذلك الخدمات الصحية بالحد الجنوبي وتدريب العاملين في أقسام الطوارئ، سواء من أطباء أو تمريض أو مسعفين بدورات متطورة في طب الطوارئ.
من جهته، أبان وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، أن الوزارة لديها مبادرات لتطوير طب الطوارئ والرعاية الحرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2030م. وفق”أخبار24″.
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