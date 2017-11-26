أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب المخالفين “وطن بلا مخالف”، خلال 12 يومًا، عن ضبط أكثر من 82 ألفًا، منهم 1074 حاولوا التسلل عبر الحدود إلى المملكة.
وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة 82.852 مخالفاً، منهم 46.824 مخالفاً لنظام الإقامة، و15.569 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و20.459 مخالفاً لنظام العمل.
كما بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين حاولوا التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 1074 شخصاً، 80% منهم يمنيون، و18% إثيوبيون، و2% جنسيات أخرى، حيث تم ترحيل 564 منهم، أما من حاولوا التسلل إلى خارج المملكة فبلغ عددهم 18 شخصاً.
وتم ضبط 341 شخصا تورطوا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 44 مواطناً، عوقب منهم 21 وأخلي سبيلهم، فيما تُستكمل الإجراءات بحق الباقين، وهم 23 مواطنًا.
وتم ترحيل 12.192 مخالفاً لخارج المملكة، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 8.130، وإحالة 10.090 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 10.116 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين 12.082 وافداً مخالفاً، منهم 10.954 رجلاً، و1.128 امرأة. وفق”أخبار24″.
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