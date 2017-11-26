حذرت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين، اليوم الأحد، من إجراء عمليات شراء عبر الحسابات المجهولة المنتشرة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين: “لسلامة تعاملاتكم المالية، وحفاظاً على حقوق المستهلك، نُحذر من الشراء من الحسابات المجهولة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي”.
ونصح المتسوقين عبر الإنترنت بإجراء عمليات الشراء من المتاجر التي تملك سجلا تجاريا أو شهادة معروفة، أو المواقع العالمية الموثوقة، داعيا المستهلكين إلى التحقق من صحة العروض ومقارنة الأسعار والاطلاع على سياسة الاسترجاع والاستبدال للمتجر قبل الشراء منه، في ظل تزايد إعلانات تخفيضات المتاجر الإلكترونية. وفق”أخبار24″.
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