خدع مواطن في العقد الخامس من العمر بالمدينة المنورة بحيلة مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بمساعدتهم عند الصرافات الآلية، ومن ثم استبدال بطاقاتهم، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من الإيقاع به.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، أنه وردت بلاغات متعددة لمركز شرطة الفيصلية من قبل عدة أشخاص، يفيد أصحابها بسحب مبالغ مالية من حساباتهم.
وأضاف أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث تبين لهم لاحقا أنه تم تغيير بطاقات سحب النقود بأخرى من قبل هذا الشخص الذي قام بمساعدتهم في عملياتهم البنكية أثناء تواجدهم عند الصراف.
وأبان الرائد القحطاني أنه جرى ضبط المتهم وعرضه على أصحاب البلاغات، الذين بدورهم تمكنوا من التعرف عليه من الوهلة الأولى، مشيرا إلى أن الجاني أقر في التحقيقات بما نُسب إليه في البلاغات، وتمت إحالة ملفات القضايا لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص. وفق”أخبار24″.
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