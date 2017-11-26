أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق النصر محمد السهلاوي ولاعبي فريق الاتحاد فهد المولد وياسين حمزة وعمار الدحيم مباراة واحدة، مع تغريم كل لاعب منهم 10 آلاف ريال.
وجاء الإيقاف بسبب ارتكاب الأطراف الأربعة السلوك غير الرياضي ضد لاعب الفريق المنافس، خلال مواجهة فريقي النصر والاتحاد في الجولة الـ11 بدوري المحترفين السعودي، وغرّمت كذلك لجنة الانضباط نادي النصر 10 آلاف لتأخر لاعبيه في النزول للملعب بالمباراة ذاتها.
وألزمت اللجنة نادي النصر واللاعبين بسداد الغرامة المالية في موعد أقصاه 30 يوما من صدور القرار، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف، وفقاً للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق”أخبار24″.
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