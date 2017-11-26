برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية المكلف الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي تم تدشين برامج الصحة المدرسية ( دورات الإسعافات الأولية – المستجيب الأول – سلامة الفم والأسنان )..
بحضور مدير التسويق والعلاقات العامة بمجمعات التعاون الطبية الأستاذ إبراهيم الموسى ورئيس الصحة المدرسية الأستاذ عبدالله الطليان ومشرفي الصحة المدرسية الأستاذ عبدالله الشهري والأستاذ وليد اباالحسن
وقد استمع المساعد إلى شرح مفصل عن هذه البرامج وأهدافها التي يسعى القسم إلى تحقيقها في المجتمع المدرسي وأهمية الشراكة المجتمعية القوية مع مجمعات التعاون الطبية لدعم ورعاية جميع برامج الصحة المدرسية وما تم تأمينه من فرشاة ومعاجين الأسنان بعدد 2000 وطباعة نشرات صحية بعدد 4000 عن الأسنان والاسعافات الأولية ولوحات تعريفية عن البرامج ..
وفي ختام اللقاء شكر المساعد رئيس ومشرفي قسم الصحة المدرسية على جهودهم المتميزة في تفعيل برامج الصحة المدرسية وقدم شكره الخاص لمجمعات التعاون الطبية على ما قدموه من رعاية ودعم لجميع برامج الصحة المدرسية .
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