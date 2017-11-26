تحت شعار ” القيادة التربوية تصنع الفرق ” أقام قسم الجودة الشاملة “بنين” وبحضور مدير مركز التميز المؤسسي بإدارة تعليم الخرج الأستاذ عمر الخويطر اليوم الأحد اللقاء الأول لعدد من منسقي الجودة الشاملة، واشتمل اللقاء على التعريف بالجودة وتاريخها ومبادئها ، ثم عرض مهام منسق الجودة الشاملة ضمن لجنة التميز والجودة ، والتطرق لمفاهيم العمل الجماعي وحلقات الجودة ومنهجية التحسين المستمر، والإشارة إلى دور القيادات المدرسية في ذلك لتحقيق أفضل الممارسات في بيئات العمل .
تضمن اللقاء أيضا الإشارة لليوم العالمي للجودة في التعليم ، والإفادة من هذه المناسبة لنشر مفهوم الجودة الشاملة في مدارسنا ، وأن تكون هذه المناسبة العالمية فرصة لقياس مستوى الآداء المدرسي والتخطيط للتطوير والتحسين .
تلا ذلك شرح طريقة العمل على المنصة الالكترونية للفعالية ، وكيفية استخدامها.
وفي ختام اللقاء تم شكر الحاضرين على مشاركتهم وحسن تفاعلهم في اللقاء.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج