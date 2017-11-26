وجه سعادة مدير تعليم الخرج د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار للإستفادة من قنوات “عين دروس” التابعة للوزارة لما لها من دور هام وفعال في هذا المجال ببثها الدروس والفواصل التعليمية بشكل يومي من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً لجميع مراحل التعليم العام من الإبتدائي وحتى الثانوي عبر البث الفضائي التلفزيوني أو توفرها في صفحة القنوات على اليوتيوب والبالغ عددها أكثر من 3500 درس .
وأكد العبدالجبار حث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عبر الوسائل المتاحة وتوزيع النشرة التعريفية للإستفادة من الخدمة التي تقدمها شبكة قنوات وزارة التعليم في هذا المجال .
وتجدر الإشارة إلى أن القنوات تُبث عبر قمر عربسات على التردد 12360 عامودي ، وعنوان القنوات على اليوتيوبwww.youtub.com/inetv2 .
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