أعلنت هيئة النقل العام أنها ستطلق حملات للتفتيش في مختلف مدن المملكة اعتبارا من بداية يناير 2018م، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي تساهل تجاه تركيب حواجز السلامة للشاحنات.
وأوضحت الهيئة أن القانون الجديد يرفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ 4000 ريال للشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، فيما تصل الغرامة إلى 5000 ريال للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل.
وكانت هيئة المواصفات والمقاييس أعدت في وقت سابق، مواصفات محددة لهذه الحواجز، ومن الملزم اتباع مقاييسها النظامية منعا للمخالفة ووقوع الغرامة بحق الشاحنة أو قائدها.
وتأتي الخطوة، حفظا على الأرواح، وتفاديا للخسائر البشرية المهولة بسبب تساهل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركيبهم لحواجز السلامة الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة عليها في حال ارتطام سيارة ركاب بأي من هذه الشاحنات. وفق”أخبار24″.
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