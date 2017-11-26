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الغرامة 5 آلاف ولا تساهل مع المخالفين .. علي سائقي الشاحنات

المحتوى السابق المحتوى التالي الأمير محمد بن سلمان يتصدر استفتاء مجلة "تايم" الأمريكية لشخصية العام