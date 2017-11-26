تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى الآن استفتاء مجلة “تايم” الأمريكية للشخصية الأكثر تأثيراً لعام 2017.
وتقدم الأمير محمد بن سلمان على 33 شخصية عالمية بنسبة 14% من الأصوات، وجاء وسم “MeToo” على تويتر للكشف عن الاعتداءات الجنسية ثانياً بنسبة 6%، فيما حلَّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثامناً، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاسعاً بنسبة 4%.
وينتهي تصويت القراء على الشخصية الأكثر تأثيرا هذا العام في 3 ديسمبر المقبل، فيما يعلن الفائز في السادس من الشهر نفسه.
ولم تختر المجلة منذ إطلاقها عام 1927 شخصية العام، سوى شخصيتين عربيتين، هما الملك فيصل في عام 1974 والرئيس المصري أنور السادات عام 1977.
وتختار مجلة “التايم” كل عام، شخصية أو مجموعة أو فكرة، يكون لها أثر كبير في أحداث العامً سواء كان التأثير إيجابياً أم سلبياً. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج