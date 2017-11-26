استشهد الرقيب صالح ظافر العمري، أثناء مرابطته داخل معسكره بوحدة سرية القيادة التابعة لكتيبة المدفعية بجازان.
ووصل جثمان الشهيد أمس الأول الجمعة إلى قرية الشخين ببني عمرو بالنماص، حيث تمت الصلاة وتشييعه ودفنه، بحضور عدد كبير من ذويه وأهالي المحافظة يتقدمهم محافظ النماص عبدالله العجيري.
وقال ظافر العمري والد الشهيد إنه تلقى نبأ استشهاد ابنه بمشاعر مختلطة بين الحزن والفخر، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه فور استشهاد ابنه تم استدعاء ابنه الآخر “سعيد” المرابط بذات الموقع إلى المستشفى بعد إبلاغه بنبأ استشهاد شقيقه.
وأوضح أن ابنه الشهيد متزوج ولديه طفلان، ويُنتظر أن تضع زوجته مولوداً آخر خلال الفترة المقبلة.وفق “أخبار24”.
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