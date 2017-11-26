توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.
كما توفعت أن تمتد هذه الحالة إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. وفق”أخبار24″.
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