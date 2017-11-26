علق الداعیة عادل الكلباني، إمام جامع المحسین بالرياض، على خسارة فريق الهلال نهائي دوري أبطال آسیا أمام فريق أوراوا الياباني، بسخرية على عدم قدرة الفريق على تجاوز عقدة “العالمیة صعبة قوية”.
وقال الكلباني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معاً بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية”.
ولقيت تغريدة الداعية الكلباني المعروف بتشجيعه لفريق النصر، تفاعلاً واسعاً من متابعيه، حيث اعتبرها غالبيتهم أنها تهكم وسخرية لكن بصورة مختلفة، يبدو معها متعاطفاً مع الهلال. وفق”أخبار24″.
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