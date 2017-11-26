تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورتين حديثتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأميرين طلال بن سعود ومحمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.
ويظهر الأمير طلال بن سعود في إحدى الصورتين مرتدياً ثوباً ملوناً، فيما يظهر الأمير محمد بن عبدالعزيز في الصورة الأخرى مرتدياً ثوباً أبيض.
وأعرب متداولو الصورتين عن أمانيهم في أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما يحب ويرضى، ويسدد خطاه.
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