أصدرت الهيئة العامة للترفيه دليلاً للاشتراطات والضوابط الخاصة بإصدار تراخيص إقامة فعاليات الترفيه بمختلف مناطق المملكة، لتشمل منع النساء من المشاركة في العروض الحية الموجهة للعائلات، مشددةً على أنها ستحيل المخالفين إلى الجهات الحكومية لاتخاذ اللازم.
واشتمل دليل الهيئة، وفقاً لـ”الوطن”، على 9 شروط عامة، و9 شروط أخرى مطلوبة لإقامة فعالية ترفيهية، و8 شروط تتعلق بالعقود، إلى جانب إلزام منظمي الفعاليات الترفيهية بتوقيع 4 تعهدات للحصول على تراخيص لها.
وقررت الهيئة في دليلها الجديد منع إقامة عروض الخفة والسحر في الفعاليات، بالإضافة إلى إلزام منظمي الفعاليات الترفيهية بتوفير بوليصة تأمين لمقدمي العروض البهلوانية والخطرة.
وحظرت مشاركة النساء في العروض الحية الموجهة للعائلات دون موافقة خطية منها، فيما سمحت بمشاركتهن في نفس العروض إذا كانت موجهة للعنصر النسائي فقط.
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