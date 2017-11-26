نفت سفارة المملكة لدى ألمانيا صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن قيام ناشطين ألمان بنشر صور على مبنى السفارة ببرلين تسيء لشخصيات مسؤولة بالدولة.
وقالت السفارة إن ما تناقلته وسائل التواصل حول قيام ناشطين ألمان بنشر صور بتقنية الإسقاط الضوئي على مبنى السفارة تتضمن الإساءة لشخصيات مسؤولة في الدولة غير صحيح، مؤكدةً أن هذه الافتراءات لن تنجح في النيل من سمعة ومكانة المملكة. وفق”أخبار24″.
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