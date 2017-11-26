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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.
وفق”أخبار24″.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج