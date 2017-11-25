باشرت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عسير، اليوم (السبت)، حالة تعنيف شخص لـ 8 من أبنائه.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم تحويل المعنفين للمستشفى للاطمئنان عليهم واستضافتهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وأضاف أبا الخيل، أن فريق الحماية يتابع حاليا حالة الأبناء والبنات، كما تم تحويل الشخص للجهات الأمنية وفقا لنظام الحماية من الايذاء. وفق”أخبار24″.
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