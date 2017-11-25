أعلنت شرطة الرياض، مساء اليوم (السبت)، نتائج حملتها الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف)، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المخالفين والمتورطين في قضايا جنائية وقضايا أخلاقية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، أن الحملة أثمرت عن تسجيل 29 مخالفة لأنظمة وزارة العمل، وضبط 6 أشخاص مخالفين لنظام العمل لقيامهم بتشغيل مواقع سكراب عشوائية و حيازتهم سندات لشركات وهمية.
وأضاف أن الحملة صادرت 2100 من إطارات المركبات منتهية الصلاحية، و600 سماعة هاتف محمول مقلدة، و950 بطارية هواتف محمولة مقلدة ، و2700 عبوة شامبو مقلدة و 1700 عبوة عطر مقلدة، وتسجيل 9 مخالفات عدم وضع تسعيرة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع خمور بحي المرقب بكامل تجهيزاته وضبط المتهمين بإدارته، وضبط 16 قارورة مسكر محلي الصنع بحوزة أحد مخالفي نظامي الإقامة والعمل يقوم بترويجها، وضبط 20 حالة سرقة و المتهمين بها، و9 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية، و3 حالات تزوير، و24 شخص في مخالفات للآداب العامة.
وأضاف أنه تم القبض على 14 شخصا في حالة سكر، و10 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة، و9 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية و بيضاء، و قضيتين أخلاقيتين، و3 باعة متجولين، و10 حراس أمن غير سعوديين.
كما تم تسجيل 3267 مخالفة مرورية، وحجز 68 دراجة نارية و27 مركبة مخالفة لأنظمة المرور، وضبط 4 سائقي مركبات نقل مخالفين لنظام المرور، و11 مخالفة لمكاتب الخدمات، و20 حالة تسول.
واختتم البيان الصادر عن الشرطة، أن الحملة شارك فيها مندوبون من جهات حقوقية و فرق من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وإدارة المجاهدين والهلال الاحمر، وجرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج