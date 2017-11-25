شارك 6 لاعبين من الهلال السعودي في نهائي كأس اسيا 2014 أمام ويسترن سدني الأسترالي، و2017 أمام أوراوا ريدز الياباني، ولم يستطيع الهلال حسم اللقب وضم الكأس السابع إلى أدراجه، إذ خسر 2014 بنتيجة
1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. وفي 2017 خسر بنتيجة 2-1 مجمل مباراتي الذهاب والإياب.
وعاد الزعيم الهلالي لنهائي البطولة القارية، بعد 3 أعوام من خسارته نهائي نسخة 2014.
ولن تنسى جماهير الهلال الأخطاء التحكيمية، للحكم الياباني، يويتشي نيشيمورا، والذي تسبب في ضياع اللقب القاري من الهلال 2014.
25 نوفمبر 2017 تجددت الآلام بعد ضياع اللقب القاري والخسارة في مباراة الإياب.
“عين اليوم” تستعرض قائمة اللاعبين الذين تواجدوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 و 2017 بقميص الهلال :
شارك في مباراة الذهاب التي أقيمت في أستراليا أمام سدني كلا من عبد الله الزوري وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري، إلى جانب نواف العابد الذي دخل بديلا في الدقيقة 80، بدلا من الفرج.
بينما كان اللاعب السادس، المخضرم محمد الشلهوب، الذي لم يلجأ إليه الروماني لورينيتو ريجيكامب.
في مباراة الإياب بالرياض شارك الرباعي، الشهراني والعابد والفرج والدوسري كأساسيين، فيما دخل الثلاثي، ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وعبد الله الزوري، في الشوط الثاني
بينما في ذهاب نهائي 2017 أمام اوراوا ريدز الياباني بالرياض، شارك ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري، ونواف العابد كبديل.
وفي الإياب في ملعب سايتاما باليابان، شارك كل من ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري ونواف العابد بصفة أساسية، وشارك ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب كبدلاء. وعبدالله الزوري في دكة البدلاء.
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