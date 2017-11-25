سيتواجد مهاجم الهلال عمر خربين يوم الأربعاء المقبل في العاصمة بانكوك لحضور حفل الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل لاعب آسيوي لنسخة 2017 .
وكان أعلن الاتحاد الآسيوي قد أعلن أن لاعب وسط منتخب الإمارات عمر عبد الرحمن “عموري”، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الحالي، والتي فاز بها في العام الماضي أيضًا إلى جناح شنغاي سيبج الصيني وو ليي وخربين.
وتضم القائمة المختصرة للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في القارة، كلا من الأسترالية سمانثا كير، ولاعبة كوريا الشمالية سونج هيانج-سيم، واليابانية ساكي كوماجاي. وفق”الرياض”.
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