تسبب الإعلامي الرياضي وليد الفراج في إثارة الجدل بسبب تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب خسارة نادي الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
فغرّد الفراج قائلًا: “شفت ردود الفعل؟ (عشان) تعرف أنك كبير في كل حالاتك”.
تغريدة الفراج حصدت نحو 10 آلاف ريتويت، فواجه بسببها هجومًا عنيفًا من الجماهير، إذ اتهمه البعض بالتطبيل للهلال وآخرون تهكموا عليه بسبب الأخطاء الإملائية.
وقال أحد الجماهير: “على الهلاليين أن يعرفوا لماذا ناديهم مكروه كل هذا الكره الذي ظهر جليًّا عقب خسارتهم للقب”.
وشدد آخر: “نحو 75 % من السعوديين سينامون ليلتهم هذه وهم مرتاحو البال وسعداء، بسبب خسارة الفريق صاحب الدعم غير العادي”. وفق”أخبار24″.
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