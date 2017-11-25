خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من نظيره “أوراوا” الياباني بهدف نظيف، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليُتوج الفريق الياباني بالبطولة.
وأحرز البرازيلي رافائيل سيلفا مهاجم “أوراوا” هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (88).
وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال سالم الدوسري من المباراة في الدقيقة (78)، بعد تدخله العنيف على لاعب الفريق الياباني وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في الرياض الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفق”أخبار24″.
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